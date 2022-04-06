Мощный БАТЭ «сухой» обороны «Немана», хмурый «Витебск» против непонятного «Гомеля». Чего ждать от матчей ½ финала Кубка Беларуси

Белорусский футбольный сезон, вопреки погоде, постепенно выбирается из весеннего состояния. Два тура национального чемпионата позади, а перед третьим в календаре затесались кубковые матчи. Первые на стадии полуфинала. Чего ждать и в кого верить?



НЕМАН — БАТЭ

Гродно. 6 апреля. Искусственное поле ГОКЦОР. 17.00.

Баланс кубковых матчей: +1=1−3, 3−6.



Настроение у команд в начале этого сезона точно не полярное, обе после двух туров располагаются в четверке. Но, как говорится, есть нюанс. БАТЭ провел дебют высшей лиги впечатляюще. Даже делая скидку на соперников, среди которых не было топовых клубов, напротив, борисовчанам для разминки достались аутсайдер прошлого сезона и возвращенец из первой лиги. Но ведь этот факт не отменяет того, что «желто-синие» этих соперников не заметили. «Славия» и «Белшина» получили от БАТЭ по три мяча. Сами при этом ничего не забили. Команда Александра Михайлова играла ярко, играла строго в атаку и строго на подавление. Неманья Милич был хорош, Александар Филипович подтверждал статус одного из лучших легионеров чемпионата, Дмитрий Бессмертный оформил дубль в первом матче, Станислав Драгун был лидеров в центре поля, Виллюм Виллюмссон отлично действовал в подыгрыше. Ни мозыряне, ни бобруйчане не поставили перед обороной борисовчан ни одной задачи, Андрей Кудравец в основном мерз и скучал, защитники чаще встречались с мячом ближе к центру поля, а не у штрафной. В общем, БАТЭ провел эти два тура так, как и положено одному из фаворитов сезона. И стал одним из лишь двух коллективов, наряду с «Энергетиком»-БГУ, который не потерял очки. И одним из двух клубов, который оба матча «засушил».

Второй из них — как раз «Неман». Гродненцы не добились стопроцентного результата, но сверхнадежно сработали сзади. Артур Малиевский, как и коллега из БАТЭ, записал себе в актив два «сухаря». Хотя, справедливости ради, работы у него было разве что чуть больше, чем у борисовского Андрея. В первом туре «Неман» уложил на лопатки «Торпедо», которое вступало в сезон теневым претендентом на медали, но стартовало на ручнике. Гродненцы отдали «автозаводцам» мяч, не здорово сыграли на ограничении. Подопечные Дмитрия Молоша не смогли создать ни одного опасного момента, даже в створ пробили лишь раз за 90 минут. «Неман» же ответил двумя голами, победный на счету Павла Савицкого, который в родном клубе потихоньку обретает второе дыхание.



После международной паузы последовала безголевая ничья со «Слуцком», которая наверняка тренеров «Немана» озадачила. Наступательный потенциал куда-то исчез, соперники в основном пинались в центре поля и не заметили, как судья дал свисток об окончании игры. Потеря очков явно в планы «Немана» не вписывалась, впрочем, в апреле все всегда можно списать на весну.



БАТЭ — соперник покрепче «Торпедо» и тем более «Слуцка», но он точно не будет закрываться так, как это делали «сахарники». «Неман» вполне может сыграть вторым номером, как в поединке с жодинцами, и дождаться шанса впереди благодаря мастерству Савицкого или скорости Шукурова. Правда, к этому моменту борисовчане уже могут забить парочку мячей и облегчить себе задачу на второй матч. Слабое место «желто-синих» — не слишком длинная скамейка, но у «Немана» она еще короче. В общем, фаворит встречи понятен, но ведь весна, вы помните.

ГОМЕЛЬ — ВИТЕБСК

Гомель. 7 апреля. Стадион СДЮШОР-8. 17.00.

Баланс кубковых матчей: +2=1−1, 7−6.



Новый «Гомель» — феномен пока не слишком изученный. Прошло еще не очень много времени, сыграно не очень много матчей. Фактология такая: парни Владимира Невинского выбили из Кубка минское «Динамо», что идет в плюс, а в двух турах чемпионата набрали три очка. Плюс это, минус или нормальный результат для потерявшей всех прошлогодних лидеров и собранной практически с нуля команды — вопрос. Победу «Гомель» добыл в матче с «Арсеналом», который тоже не стоит недооценивать. Минское «Динамо» в субботу недооценило — пришлось спасть один балл уже в добавленное время. Поражение случилось в игре со «Славией». Той самой, которая вчистую проиграла БАТЭ в стартовом туре. Два забитых мяча и три пропущенных — статистика гомельчан на старте чемпионата. И опять же, играли «рыси» далеко не с грандами, а вполне себе даже наоборот.



«Витебск» начал еще хуже — лишь один пункт, который северяне взяли в игре с «Минском». Предшествовало этому событию поражение от «Энергетика»-БГУ, который пока безупречен. Выходит, что в четырех матчах нового сезона «Витебск» добился лишь одной победы, в первой четвертьфинальной игре Кубка с брестским «Динамо». Затем были два поражения и ничья.