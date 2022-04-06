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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:59 (мск), источник: Vesti.kz

В КПЛ-2022 произошла первая тренерская отставка

Туркестанский «Туран» объявил об уходе Владимира Газзаева с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Стороны расторгли контракт в связи со сложившимися семейными обстоятельствами у российского специалиста. Исполнять обязанности главного тренера будет Куаныш Кабдулов.

После трех матчей «Туран» под руководством Газзаева набрал очко и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

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