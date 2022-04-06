В КПЛ-2022 произошла первая тренерская отставка
Чемпионат Казахстана: таблица и календарь
Туркестанский «Туран» объявил об уходе Владимира Газзаева с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Туркестанский «Туран» объявил об уходе Владимира Газзаева с поста главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стороны расторгли контракт в связи со сложившимися семейными обстоятельствами у российского специалиста. Исполнять обязанности главного тренера будет Куаныш Кабдулов.
После трех матчей «Туран» под руководством Газзаева набрал очко и занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице премьер-лиги.