ESPN: Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед». Он покинет «Аякс» в конце сезона
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг станет новым наставником «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
Манчестер Юнайтед
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг станет новым наставником «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» остановилось на кандидатуре нидерландца. Исполнительный директор манкунианцев Ричард Арнольд и владелец клуба Джоэл Глейзер считают, что тен Хаг — лучший вариант из возможных.
Ранее сообщалось, что претендентами на пост тренера манчестерского клуба также являются Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», и Луис Энрике из сборной Испании.
Сейчас «МЮ» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».