ESPN: Эрик тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед». Он покинет «Аякс» в конце сезона

По информации источника, руководство «красных дьяволов» остановилось на кандидатуре нидерландца. Исполнительный директор манкунианцев Ричард Арнольд и владелец клуба Джоэл Глейзер считают, что тен Хаг — лучший вариант из возможных.

Ранее сообщалось, что претендентами на пост тренера манчестерского клуба также являются Хулен Лопетеги, возглавляющий «Севилью», и Луис Энрике из сборной Испании.