«Бернли» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Бёрнли» обыграл «Эвертон» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Эвертон
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Бёрнли» обыграл «Эвертон» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Бёрнли завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. У победителей мячи забили Нэйтан Майкл Коллинз (12-я минута), Джей Родригес (57) и Максвелл Корне (85). В составе гостей дубль оформил Ришарлисон (18, 41), реализовавший пенальти.
Футболисты «Бёрнли» с 24 очками находятся на 18-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Эвертон» (25 очков) идет на 17-й позиции.