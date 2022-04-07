«Бернли» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Встреча в Бёрнли завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля. У победителей мячи забили Нэйтан Майкл Коллинз (12-я минута), Джей Родригес (57) и Максвелл Корне (85). В составе гостей дубль оформил Ришарлисон (18, 41), реализовавший пенальти.