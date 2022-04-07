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14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Матч ТВ» больше не сможет показывать Кубок Англии в этом сезоне

«Матч ТВ» больше не сможет показывать на своих телеканалах Кубок Англии сезона-2021/2022, об этом сообщил генеральный продюсер телекомпании Александр Тащин.

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Источник: AP 2022

«К сожалению, в этом сезоне мы больше не сможем показывать на наших каналах Кубок Англии. Предоставив сигнал для передачи “Матч ТВ”, правообладатели нарушат санкционное законодательство Великобритании», — написал Тащин в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что УЕФА пытался разорвать с вещателем из России контракт на показ товарищеских матчей национальных сборных. Кроме того, Футбольная ассоциация Англии осталась недовольна показом матчей ¼ финала Кубка Англии в России. Организация просила приостановить сделку о продаже прав на трансляции, но четвертьфинальные игры всё равно были показаны на российском телевидении.

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