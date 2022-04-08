«Гомель» обыграл футболистов «Витебска» в домашнем полуфинале Кубка Беларуси

В концовке первой половины игры Кирилл Ермакович открыл счет, а вскоре после перерыва Илья Алексиевич забил второй мяч в ворота витебчан. На предыдущей стадии кубкового турнира гомельчане выбили из турнира минское «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома), витебская дружина оставила за бортом брестское «Динамо» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях).

Вчера в первом полуфинальном матче футболисты «Немана» выиграли в Гродно у нынешнего владельца трофея борисовского БАТЭ со счетом 2:1. В составе победителей отличились Павел Савицкий и Гегам Кадимян, у гостей мяч забил Неманья Милич. В четвертьфинале борисовчане по сумме двух встреч были сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях), а их оппоненты прошли могилевский «Днепр» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).

Ответные полуфинальные поединки намечены на 27 апреля в Борисове и Витебске. Финальный матч 31-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».