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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
01:29 (мск), источник: БЕЛТА

«Гомель» обыграл футболистов «Витебска» в домашнем полуфинале Кубка Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Гомеля» обыграли «Витебск» с результатом 2:0 в домашнем полуфинальном матче розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гомель
Витебск
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В концовке первой половины игры Кирилл Ермакович открыл счет, а вскоре после перерыва Илья Алексиевич забил второй мяч в ворота витебчан. На предыдущей стадии кубкового турнира гомельчане выбили из турнира минское «Динамо» — 1:1 (в гостях) и 3:1 (дома), витебская дружина оставила за бортом брестское «Динамо» — 2:0 (дома) и 0:1 (в гостях).

Вчера в первом полуфинальном матче футболисты «Немана» выиграли в Гродно у нынешнего владельца трофея борисовского БАТЭ со счетом 2:1. В составе победителей отличились Павел Савицкий и Гегам Кадимян, у гостей мяч забил Неманья Милич. В четвертьфинале борисовчане по сумме двух встреч были сильнее жодинского «Торпедо-БелАЗа» — 1:1 (дома) и 1:0 (в гостях), а их оппоненты прошли могилевский «Днепр» — 3:0 (дома) и 0:0 (в гостях).

Ответные полуфинальные поединки намечены на 27 апреля в Борисове и Витебске. Финальный матч 31-го розыгрыша Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».

В решающем кубковом поединке прошлого сезона футболисты БАТЭ завоевали свой пятый трофей, победив в Гомеле «Ислочь» из Минского района со счетом 2:1. По три раза Кубком владели минское «Динамо», «Шахтер», бобруйская «Белшина» и брестское «Динамо». По два трофея у столичного МТЗ-РИПО, «Гомеля», мозырской «Славии» и новополоцкого «Нафтана», по одному — у футболистов «Минска», столичного «Динамо-93», гродненского «Немана», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗа».

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