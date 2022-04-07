«Манчестер Юнайтед» определился с тремя трансферными целями на лето

По информации источника, «МЮ» хочет помочь Эрику тен Хагу, который в данный момент тренирует «Аякс», но летом может перейти в стан манкунианцев. Нидерландцу готовы предоставить значительный бюджет на трансферы даже в случае непопадания клуба в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.