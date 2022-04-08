СМИ: футболист Неймар останется в ПСЖ еще на год из-за больших финансовых запросов

Ранее сообщалось, что Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно после того, как владелец команды Тамим бин Хамад Аль-Тани остался недоволен вылетом парижан из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала от испанского «Реала».

Согласно источнику, сумма, уплаченная за трансфер игрока, а также зарплата, которую требует Неймар, является недосягаемой суммой для других клубов. В ПСЖ Неймар является самым высокооплачиваемым игроком, опережая по размеру зарплаты аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.