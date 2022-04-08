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22:06 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист Неймар останется в ПСЖ еще на год из-за больших финансовых запросов

ТАСС, 8 апреля. Бразильский нападающий французского ПСЖ Неймар останется в команде еще минимум на один сезон, так как ни один клуб не имеет финансовых возможностей для его перехода. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

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Источник: Reuters

Ранее сообщалось, что Неймар может сменить клуб в летнее трансферное окно после того, как владелец команды Тамим бин Хамад Аль-Тани остался недоволен вылетом парижан из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала от испанского «Реала».

Согласно источнику, сумма, уплаченная за трансфер игрока, а также зарплата, которую требует Неймар, является недосягаемой суммой для других клубов. В ПСЖ Неймар является самым высокооплачиваемым игроком, опережая по размеру зарплаты аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.

Неймару 30 лет, он перешел в ПСЖ из испанской «Барселоны» в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе парижского клуба футболист провел 138 матчей, отметившись 94 забитыми мячами и 57 результативными передачами. Нападающий трижды стал чемпионом Франции и обладателем кубка страны, дважды — Суперкубка Франции и один раз — обладателем Кубка французской лиги.

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