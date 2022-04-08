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8 апреля, источник: Sport24

«Мы отстали во всех смыслах». Капелло назвал главные проблемы итальянского футбола

Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, в чем заключаются основные проблемы итальянского футбола.

ИталияЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Игра останавливается каждую секунду, каждый стык расценивается как нарушение, поэтому наши команды не умеют держать темп. Мы отстали во всех смыслах. Но самая главная проблема — это то, что лучшие футболисты больше не приезжают в Италию. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Как можно прогрессировать, когда все вокруг такого же уровня, как и ты сам?» — сказал Капелло Corriere dello Sport.

Напомним, сборная Италии во второй раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира, уступив в полуфинале стыкового турнира Северной Македонии (0:1), а итальянские клубы завершили выступление в Лиге чемпионов на стадии ⅛ финала.

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