«Мы отстали во всех смыслах». Капелло назвал главные проблемы итальянского футбола
Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, в чем заключаются основные проблемы итальянского футбола.
Известный итальянский специалист, бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал, в чем заключаются основные проблемы итальянского футбола.
«Игра останавливается каждую секунду, каждый стык расценивается как нарушение, поэтому наши команды не умеют держать темп. Мы отстали во всех смыслах. Но самая главная проблема — это то, что лучшие футболисты больше не приезжают в Италию. Вы ничему не научитесь, если не будете играть против лучших. Как можно прогрессировать, когда все вокруг такого же уровня, как и ты сам?» — сказал Капелло Corriere dello Sport.
Напомним, сборная Италии во второй раз подряд не смогла отобраться на чемпионат мира, уступив в полуфинале стыкового турнира Северной Македонии (0:1), а итальянские клубы завершили выступление в Лиге чемпионов на стадии ⅛ финала.