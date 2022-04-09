«Ордабасы» объявил о переходе победителя чемпионата России

27-летний легионер ранее выступал за молдавский «Саксан» с которым участвовал в квалификационном раунде Лиги Европы. Также он защищал цвета другого клуба из этой страны — «Заря» Бельцы. С 2016 по 2019 год Думбия играл за белорусский «Слуцк». Затем перешел в российский «Тамбов», с которым стал победителем первенства ФНЛ — 2019. С начала 2021 года Думбия выступал за израильский «Хапоэль» (Хадера). В его европейском активе 106 проведенных игр, один забитый гол и четыре голевых паса.