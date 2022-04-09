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17:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру АПЛ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» уступил «Эвертону» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0, на 27-й минуте гол забил Энтони Гордон.

Победа «Эвертона» над «Манчестер Юнайтед» стала первой с 21 апреля 2019 года, тогда ливерпульский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Четыре из пяти последних матчей команд завершились вничью, одна из встреча закончилась победой «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 51 очко в 31 матче. Команда потеряла математические шансы на чемпионство. «Эвертон» с 28 очками в 30 встречах идет 17-м. В следующем туре команда Ральфа Рангника 16 апреля примет «Норвич», а «Эвертон» 20 апреля сыграет дома с «Лестером».

Эвертон
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
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