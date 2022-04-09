«Манчестер Юнайтед» проиграл аутсайдеру АПЛ

Встреча в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счетом 1:0, на 27-й минуте гол забил Энтони Гордон.

Победа «Эвертона» над «Манчестер Юнайтед» стала первой с 21 апреля 2019 года, тогда ливерпульский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Четыре из пяти последних матчей команд завершились вничью, одна из встреча закончилась победой «красных дьяволов».