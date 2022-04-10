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01:25 (мск), источник: БЕЛТА

«Слуцк» не удержал победу над «Энергетиком-БГУ» в матче чемпионата Беларуси по футболу

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» не смогли удержать победу в гостевом поединке чемпионата Беларуси со столичным «Энергетиком-БГУ», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Слуцк
Энергетик-БГУ
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Гости открыли счет в середине первого тайма после удара Арсения Концедайлова, но сохранить победный результат им не удалось — на 66-й минуте встречи Роман Папарига забил ответный мяч — ничья 1:1. В двух первых поединках нового сезона минчане добились побед над «Витебском» и жодинским «Торпедо-БелАЗом» с одинаковым счетом 3:1. Узбекский нападающий столичного клуба Бобир Абдихоликов забил в этих встречах по два мяча и возглавил список лучших бомбардиров белорусского первенства. Слуцкая дружина сначала выиграла у «Ислочи» из Минского района — 2:1, а потом сыграла вничью с гродненским «Неманом» — 1:1.

Также сегодня футболисты «Минска» встретятся на своей арене с главным неудачником стартового отрезка чемпионата «Торпедо-БелАЗом», проигравшим оба стартовых матча. В Мозыре местная «Славия» сыграет с бронзовым призером прошлого первенства минским «Динамо». Еще три матча 3-го тура состоятся завтра. Чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» сыграют на поле ФК «Минск» с «Ислочью». Обладатель серебра БАТЭ встретится в Могилеве с местным «Днепром». В Гродно футболисты «Немана» будут соперничать с брестским «Динамо». Заключительные встречи 3-го тура пройдут в понедельник, 11 апреля: «Арсенал» (Дзержинск) — «Витебск», «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель».

Турнирную таблицу сейчас возглавляет «Энергетик-БГУ», у которого 7 очков, на один балл меньше у вице-чемпиона борисовского БАТЭ, в активе «Слуцка» 5 очков, по 4 зачетных балла имеют минское «Динамо», «Шахтер» и «Неман».

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