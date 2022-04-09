«Кайрат» победил сенсацию КПЛ и вышел на первое место

Победный гол на 41-й минуте забил Жоао Пауло.

После этого выигрыша «Кайрат» с 11 очками поднялся на первую строчку, обойдя «Каспий»: клуб из Актау стал сенсацией стартового отрезка турнира, занимая лидирующую позицию в турнире.

«Каспий» откатился на второе место, которое делит вместе с «Тоболом» — у обеих команд по десять очков.