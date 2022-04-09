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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
18:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» победил сенсацию КПЛ и вышел на первое место

«Кайрат» на своем поле с минимальный счетом обыграл «Каспий» и вышел в лидеры КПЛ-2022, передает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
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Победный гол на 41-й минуте забил Жоао Пауло.

После этого выигрыша «Кайрат» с 11 очками поднялся на первую строчку, обойдя «Каспий»: клуб из Актау стал сенсацией стартового отрезка турнира, занимая лидирующую позицию в турнире.

«Каспий» откатился на второе место, которое делит вместе с «Тоболом» — у обеих команд по десять очков.

Ранее команда из Костаная проиграла «Ордабасы», а «Акжайык» одержал первую победу в сезоне.

Кайрат
1:0
Первый тайм: 0:0
Каспий
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