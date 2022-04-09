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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Это самая атакующая команда КПЛ». Бердыев — о матче с «Каспием», Шушеначеве и Жоао Пауло

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев рассказал о своих впечатлениях от матча пятого тура чемпионата Казахстана против «Каспия», передает корреспондент Vesti.kz. Алматинцы обыграли команду Николая Костова со счетом 1:0.

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— Курбан Бекиевич, довольны ли вы результатом и качеством игры?

— «Каспий» — самая атакующая команда КПЛ, не случайно они высоко в таблице. Многие команды должны идти в этом направлении. Я до игры сказал Костову, что мне нравится футбол, который они проповедуют. В конце игры у нас все молодые были на поле. Удовлетворен тем, как они прогрессируют.

— Можно ли сказать, что слабые стороны «Каспия» — высокая линия обороны, розыгрыш от вратаря при помощи короткого паса?

— Ставим ловушки в таких ситуациях, поэтому да, использовали это.

— Можно сказать, что Жоао Пауло значительно прогрессирует?

— По сравнению с «Ордабасы» — сейчас Жоао другой футболист. Он много работает, не могу нарадоваться его отношению. Он хороший пример молодым, он отрабатывает даже на тренировках на полную. Он и Хосе Канте — лидеры команды.

— Когда вернется в состав Яцек Гуральски?

— Пока он не в общей группе. Не хотим форсировать. Мы рады, что он сыграет на чемпионате мира.

— Есть ли информация по восстановлению Маки Баньяка?

— Я скажу, что сегодня даже Касабулат играл с травмой. Мы подвисаем в плане кадров в обороне, в четыре защитника играть сложно, поскольку Буранчиев не защитник априори. Баньяк прооперирован, ждать около двух месяцев, к Лиги конференций возможно восстановиться.

— Как вы оцениваете форму Артура Шушеначева?

— Он тот нападающий для которого важно первое принятие решение — оно самое правильное. Азмун был такой же. Но когда Артур начинает принимать второе-третье решение, тогда есть проблемы. Работаем над этим.

«Кайрат» по итогам пяти туров КПЛ набрал 11 очков и возглавил КПЛ, в активе «Каспия» — 10 баллов.

Кайрат
1:0
Первый тайм: 0:0
Каспий
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