«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты «Челси» обыграли «Саутгемптон» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги.
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты «Челси» обыграли «Саутгемптон» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги.
Встреча в Саутгемптоне завершилась победой гостей со счетом 6:0. Голы забили Маркос Алонсо (8-я минута), Мэйсон Маунт (16, 54), Тимо Вернер (21, 49) и Кай Хаверц (31).
Последний раз лондонцы громили соперника с разницей в шесть и более мячей в октябре 2021 года, обыграв в чемпионате «Норвич» (7:0). «Саутгемптон» в последний раз пропускал шесть и более голов за игру в прошлом сезоне. Тогда команда уступила на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:9), повторив антирекорд клуба.
«Челси» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 встречах. «Саутгемптон», проигравший четыре из пяти последних матчей первенства, идет 13-м (36 очков в 31 игре). В следующем матче лондонцы примут 20 апреля лондонский «Арсенал», с которым «Саутгемптон» сыграет 16 апреля.
В других матчах игрового дня «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 1:2, а «Лидс» обыграл «Уотфорд» (3:0).