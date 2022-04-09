«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

Последний раз лондонцы громили соперника с разницей в шесть и более мячей в октябре 2021 года, обыграв в чемпионате «Норвич» (7:0). «Саутгемптон» в последний раз пропускал шесть и более голов за игру в прошлом сезоне. Тогда команда уступила на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:9), повторив антирекорд клуба.