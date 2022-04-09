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19:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» разгромил «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Футболисты «Челси» обыграли «Саутгемптон» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги.

Челси
СаутгемптонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Саутгемптоне завершилась победой гостей со счетом 6:0. Голы забили Маркос Алонсо (8-я минута), Мэйсон Маунт (16, 54), Тимо Вернер (21, 49) и Кай Хаверц (31).

Последний раз лондонцы громили соперника с разницей в шесть и более мячей в октябре 2021 года, обыграв в чемпионате «Норвич» (7:0). «Саутгемптон» в последний раз пропускал шесть и более голов за игру в прошлом сезоне. Тогда команда уступила на выезде «Манчестер Юнайтед» (0:9), повторив антирекорд клуба.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 встречах. «Саутгемптон», проигравший четыре из пяти последних матчей первенства, идет 13-м (36 очков в 31 игре). В следующем матче лондонцы примут 20 апреля лондонский «Арсенал», с которым «Саутгемптон» сыграет 16 апреля.

В других матчах игрового дня «Арсенал» уступил «Брайтону» со счетом 1:2, а «Лидс» обыграл «Уотфорд» (3:0).

Саутгемптон
0:6
Первый тайм: 0:4
Челси
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