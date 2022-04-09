Роналду разбил телефон болельщику после поражения от «Эвертона»: видео

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/meUP9L_cVec" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После финального свистка «красные дьяволы» пошли в раздевалку. Перед уходом с поля Роналду разбил телефон одного из болельщиков, выбив его из рук. Видео инцидента опубликовал EvertonHub в твиттере.

Позже появилась информация, что клубу уже известно об инциденте Роналду и болельщика. Журналист Лайлл Томас сообщил, что «МЮ» начал расследовать это дело.