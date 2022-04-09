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20:48 (мск), источник: Sport24

Роналду разбил телефон болельщику после поражения от «Эвертона»: видео

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сломал телефон фанату после поражения от «Эвертона» в матче 32-го тура АПЛ (0:1).

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После финального свистка «красные дьяволы» пошли в раздевалку. Перед уходом с поля Роналду разбил телефон одного из болельщиков, выбив его из рук. Видео инцидента опубликовал EvertonHub в твиттере.

Позже появилась информация, что клубу уже известно об инциденте Роналду и болельщика. Журналист Лайлл Томас сообщил, что «МЮ» начал расследовать это дело.

«Манчестер Юнайтед» набрал 51 очко в 31 матче и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 28 очками после 30 игр находится на 17-й строчке.

Эвертон
1:0
Первый тайм: 1:0
Манчестер Юнайтед
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