Минское «Динамо» одержало волевую викторию над футболистами «Славии»

На 26-й минуте встречи в Мозыре хозяев вывел вперед полузащитник Валерий Поторча, но этот гол оказался единственным для «Славии». После перерыва подопечные Артема Челядинского сыграли гораздо сильнее и дважды поразили ворота соперников: на 65-й минуте отличился Душан Бакич, а еще через 8 мин победный мяч забил Артем Быков. Для минских динамовцев это вторая победа в трех играх нынешнего первенства, «Славия» потерпела второе поражение.

Также сегодня футболисты «Минска» на своей арене со счетом 1:0 одолели жодинское «Торпедо-БелАЗ», благодаря точному удару Егора Богомольского. Торпедовцы проиграли третий поединок подряд. Еще в одном субботнем матче столичный «Энергетик-БГУ» у себя дома разошелся миром со «Слуцком» — 1:1. У хозяев мяч забил Роман Папарига, у гостей гол в свой актив записал Арсений Концедайлов.

Завтра состоятся еще три матча. Чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» сыграют на поле ФК «Минск» с «Ислочью» из Минского района. Обладатель серебра борисовский БАТЭ встретится в Могилеве с местным «Днепром». В Гродно футболисты «Немана» будут соперничать с брестским «Динамо».

Заключительные встречи 3-го тура пройдут в понедельник, 11 апреля: «Арсенал» (Дзержинск) — «Витебск», «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель».