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01:23 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» одержало волевую викторию над футболистами «Славии»

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» одержали волевую викторию над мозырской «Славией» со счетом 2:1 в гостевом поединке 3-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Славия М
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На 26-й минуте встречи в Мозыре хозяев вывел вперед полузащитник Валерий Поторча, но этот гол оказался единственным для «Славии». После перерыва подопечные Артема Челядинского сыграли гораздо сильнее и дважды поразили ворота соперников: на 65-й минуте отличился Душан Бакич, а еще через 8 мин победный мяч забил Артем Быков. Для минских динамовцев это вторая победа в трех играх нынешнего первенства, «Славия» потерпела второе поражение.

Также сегодня футболисты «Минска» на своей арене со счетом 1:0 одолели жодинское «Торпедо-БелАЗ», благодаря точному удару Егора Богомольского. Торпедовцы проиграли третий поединок подряд. Еще в одном субботнем матче столичный «Энергетик-БГУ» у себя дома разошелся миром со «Слуцком» — 1:1. У хозяев мяч забил Роман Папарига, у гостей гол в свой актив записал Арсений Концедайлов.

Завтра состоятся еще три матча. Чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» сыграют на поле ФК «Минск» с «Ислочью» из Минского района. Обладатель серебра борисовский БАТЭ встретится в Могилеве с местным «Днепром». В Гродно футболисты «Немана» будут соперничать с брестским «Динамо».

Заключительные встречи 3-го тура пройдут в понедельник, 11 апреля: «Арсенал» (Дзержинск) — «Витебск», «Белшина» (Бобруйск) — «Гомель».

Турнирную таблицу сейчас возглавляют столичные «Динамо» и «Энергетик-БГУ», набравшие по 7 очков после трех проведенных игр. На один балл отстает БАТЭ, который сыграл на матч меньше.

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