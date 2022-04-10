В «Шахтёре» подтвердили, что Ракицкий вернётся в клуб

«Некоторые футболисты сказали, что не вернутся. Я отношусь к этому нормально. Эти игроки многое сделали для “Шахтёра”. Кто-то меньше, кто-то больше, но это их решения. Возможно, я не согласен с ними, но я их решения уважаю. Также ждём нашего бывшего игрока и легенду “Шахтёра” — Ракицкого, чтобы он с нами играл», — приводит слова Срны sport.fakty со ссылкой на эфир Футбол News.