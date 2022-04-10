В «Шахтёре» подтвердили, что Ракицкий вернётся в клуб
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернётся в донецкий «Шахтёр». Об этом сообщил директор команды Дарио Срна.
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернётся в донецкий «Шахтёр». Об этом сообщил директор команды Дарио Срна.
«Некоторые футболисты сказали, что не вернутся. Я отношусь к этому нормально. Эти игроки многое сделали для “Шахтёра”. Кто-то меньше, кто-то больше, но это их решения. Возможно, я не согласен с ними, но я их решения уважаю. Также ждём нашего бывшего игрока и легенду “Шахтёра” — Ракицкого, чтобы он с нами играл», — приводит слова Срны sport.fakty со ссылкой на эфир Футбол News.
32-летний Ракицкий — воспитанник донецкого клуба. Он выступал в составе «Шахтёра» до января 2019 года, проведя за команду 326 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 30 результативных передач.
В 2019 году Ракицкий перешёл в «Зенит», за который выступал до марта 2022 года.