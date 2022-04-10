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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
01:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» на своем поле выиграл у «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.

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ХетафеЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Официальный твиттер клуба "Реал Мадрид"

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро (38-я минута) и Лукас Васкес (68).

«Реал» (72 очка) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Хетафе» (32) идет на 14-й строчке.

В другом матче тура «Вильярреал» и «Атлетик» сыграли вничью — 1:1.

Реал
2:0
Первый тайм: 1:0
Хетафе
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