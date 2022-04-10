«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» на своем поле выиграл у «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Мадридский «Реал» на своем поле выиграл у «Хетафе» в матче 31-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Мадриде завершилась со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро (38-я минута) и Лукас Васкес (68).
«Реал» (72 очка) возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Хетафе» (32) идет на 14-й строчке.
В другом матче тура «Вильярреал» и «Атлетик» сыграли вничью — 1:1.