Гол Влаховича принес волевую победу «Ювентусу» над «Кальяри»
«Кальяри» принимал на домашнем поле «Ювентус» в матче 32-го тура Серии А.
Ювентус
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«Кальяри» принимал на домашнем поле «Ювентус» в матче 32-го тура Серии А.
«Ювентус» смог добыть волевую победу в игре — счет 2:1. За «Кальяри» отличился Жоао Педро на 10-й минуте матча. За туринцев голы забили Маттейс Де Лигт на 45-й минуте и Душан Влахович на 75-й.
После этой игры «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А — 62 очка, «Кальяри» — 17-е место и 22 очков.