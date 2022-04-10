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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
01:16 (мск), источник: Sport24

Гол Влаховича принес волевую победу «Ювентусу» над «Кальяри»

«Кальяри» принимал на домашнем поле «Ювентус» в матче 32-го тура Серии А.

Ювентус
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
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«Ювентус» смог добыть волевую победу в игре — счет 2:1. За «Кальяри» отличился Жоао Педро на 10-й минуте матча. За туринцев голы забили Маттейс Де Лигт на 45-й минуте и Душан Влахович на 75-й.

После этой игры «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А — 62 очка, «Кальяри» — 17-е место и 22 очков.

Кальяри
1:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
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