Некоторые боссы «МЮ» хотят, чтобы Роналду ушел летом. Решение зависит от Глейзера и совета директоров
Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
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Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.
Как утверждает Daily Mail, некоторые руководители клуба считают, что от португальца стоит избавиться летом, однако окончательное решение примут совладелец «Юнайтед» Джоэл Глейзер и совет директоров.
Отмечается, что перед назначением на пост тренера «МЮ» Эрик тен Хаг хочет знать, каковы планы клуба на Роналду и других возрастных футболистов, не способных играть в энергозатратный футбол, который он ставит.
В этом сезоне 37-летний нападающий забил 18 голов в 34 матчах за «МЮ».