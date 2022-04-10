«Спартак» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57, 75). На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва.