«Спартак» разгромил «Арсенал» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Роман Зобнин (53-я минута) и Шамар Николсон (57, 75). На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва.
«Спартак» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», в активе которого 21 очко, находится на последней, 16-й строчке.
В следующей игре «красно-белые» примут казанский «Рубин» 16 апреля, тульская команда днем позднее встретится дома с «Ростовом».