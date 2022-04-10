«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: стартовые составы
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч 32-го тура АПЛ. Предлагаем с ними ознакомиться.
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы на матч 32-го тура АПЛ. Предлагаем с ними ознакомиться.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Де Брейне, Эрнандес, Силва, Фоден, Стерлинг, Жезус.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Жота, Салах.
Начало матча — в 18:30 мск.