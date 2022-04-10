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22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

У Головина первое результативное действие в году. Россиянин снова в порядке

Его пас принёс победу «Монако».

Монако
ТруаЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2022

Постепенно Александр Головин возвращается на прежний уровень. Хотя после всех проблем со здоровьем в январе-феврале ему явно непросто. Россиянин не играл с начала года из-за растяжения мышцы, а сразу после поймал коронавирус. В середине февраля несколько выходов на замену и новая травма — тоже связанная с мышцами. Матч с «Труа» — лишь третий в этом году, который наш хавбек начал в стартовом составе. И очень помог «Монако» победить.

Очевидно, что команда Филиппа Клемана выше классом, поэтому с самого начала предложила сопернику агрессивный темп игры: быстрый розыгрыш мяча, моментальные выходы в контратаку — всё это сложно воспринималось обороной «Труа». Там играют в основном мощные, но не очень скоростные мужчины. И если в начале они ещё могли сдерживать атаку, где, помимо Головина, действовали Бен-Йеддер и Боадю, то к середине тайма это стало проблемой. Особенно когда уже проигрываешь 0:1.

В первом голе Головин сыграл важную роль — именно он заработал штрафной, с которого мастерски пробил бразилец Энрике. После этого игроки «Монако» продолжили атаковать и могли забивать ещё. Мяч часто был около штрафной «Труа», Головин подавал угловые каждые 5 минут, но в финальной стадии атаки постоянно не везло. Собственные ошибки, подставленные ноги защитников — все понимали, что «Монако» лучше, но любая атака «Труа» — и никакого преимущества уже нет.

Источник: AFP 2022

Так и получилось. В концовке тайма гости вышли со своей половины, Агбо получил мяч спиной к воротам и вместо того, чтобы обыграться с партнёром, неожиданно пробил. Со стороны это выглядело даже немного коряво и нелогично, но мяч от штанги влетел в сетку.

Перерыв и тревожная ничья, явно не устраивающая «Монако». И хорошо ещё, что во втором тайме «Монако» не занервничал и продолжил напрягать оборону «Труа». Опасно выбегал Бен-Йеддер, хорошие задумки осуществляли полузащитники, но забить не получалось. И тогда Клеман выпустил в атаку Фолланда. А стоило немцу первый раз добежать до штрафной «Труа», как Головин с левого фланга сделал навес — первым касанием Фолланд обработал мяч, развернулся и пробил голкипера. А через 20 минут Александр покинул поле с явным чувством выполненного долга и под аплодисменты болельщиков.

«Монако» победил, а на счету Головина первое результативное действие в году. Команда поднялась на шестое место в таблице, но пока даже не попадает в зону еврокубков: для этого нужно обойти «Ниццу», которая имеет матч в запасе и на одно очко больше.

Дмитрий Зимин

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