«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кевин де Брёйне (5-я минута) и Габриэл Жезус (36). У «Ливерпуля» отличились Диогу Жота (13) и Садио Мане (46). На 63-й минуте встречи гол футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

«Ливерпуль» прервал победную серию в национальном первенстве из 10 матчей. В последний раз команда не смогла добиться победы в игре против «Челси» (2:2) 2 января. При этом беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже 12 матчей. Последнее поражение подопечные Юргена Клоппа потерпели 28 декабря во встрече против «Лестера» (0:1).

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей. В последний раз команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» (2:3) 19 февраля в чемпионате Англии.