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20:41 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 10 апреля. Футбольный клуб «Манчестер Сити» со счетом 2:2 сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 32-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в воскресенье в Манчестере.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кевин де Брёйне (5-я минута) и Габриэл Жезус (36). У «Ливерпуля» отличились Диогу Жота (13) и Садио Мане (46). На 63-й минуте встречи гол футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга был отменен из-за офсайда после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

«Ливерпуль» прервал победную серию в национальном первенстве из 10 матчей. В последний раз команда не смогла добиться победы в игре против «Челси» (2:2) 2 января. При этом беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет уже 12 матчей. Последнее поражение подопечные Юргена Клоппа потерпели 28 декабря во встрече против «Лестера» (0:1).

«Манчестер Сити» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до девяти матчей. В последний раз команда Хосепа Гвардиолы проиграла «Тоттенхэму» (2:3) 19 февраля в чемпионате Англии.

Манкунианцы сохранили лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 74 очка в 31 матче. «Ливерпуль» располагается на второй позиции, на счету команды 73 очка после 31 игр. В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Брайтоном» 20 апреля. «Ливерпуль» днем ранее примет дома «Манчестер Юнайтед».

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