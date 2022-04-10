Абрамович пробует купить «Валенсию». Об этом сообщил другой претендент на клуб

«Питер Лим в Лондоне пытался продать клуб за 250 млн евро и не преуспел. Недавно он передал прессе информацию о том, что у него есть два предложения — от меня и от русского олигарха из “Челси”, — сказано в письме, направленном Сорио в СМИ.