«Порту» побил рекорд чемпионата Португалии по матчам подряд без поражений
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Виторию» в матче 29-го тура чемпионата Португалии и установили новый рекорд турнира.
Порту
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Виторию» в матче 29-го тура чемпионата Португалии и установили новый рекорд турнира.
Встреча в Гимарайнше завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на счету Мехди Тареми (36-я минута).
Матч стал для «Порту» 57-м в серии без поражений в чемпионате Португалии. Последний раз «драконы» проигрывали 30 октября 2020 года.
Предыдущий рекорд принадлежал «Бенфике», которая не знала поражений на протяжении 56 встреч с 1976 по 1978 год.