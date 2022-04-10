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«Порту» побил рекорд чемпионата Португалии по матчам подряд без поражений

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Футболисты «Порту» обыграли «Виторию» в матче 29-го тура чемпионата Португалии и установили новый рекорд турнира.

Порту
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Источник: AFP 2022

Встреча в Гимарайнше завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на счету Мехди Тареми (36-я минута).

Матч стал для «Порту» 57-м в серии без поражений в чемпионате Португалии. Последний раз «драконы» проигрывали 30 октября 2020 года.

Предыдущий рекорд принадлежал «Бенфике», которая не знала поражений на протяжении 56 встреч с 1976 по 1978 год.

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