«Порту» побил рекорд чемпионата Португалии по матчам подряд без поражений

Встреча в Гимарайнше завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на счету Мехди Тареми (36-я минута).

Матч стал для «Порту» 57-м в серии без поражений в чемпионате Португалии. Последний раз «драконы» проигрывали 30 октября 2020 года.