«Барселона» вырвала победу у «Леванте». В ворота каталонцев поставили три пенальти

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 52-й минуте пенальти в ворота каталонцев реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес. На 56-й минуте арбитр поставил ещё один 11-метровый в ворота «Барсы». К «точке» подошёл нападающий Рохер Марти, который не сумел забить.
На 59-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. На 63-й минуте полузащитник сине-гранатовых Педри вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Гави.
На 83-й минуте хавбек «Леванте» Гонсало Мелеро забил «Барселоне» с 11-метрового. В добавленное ко второму тайму время после передачи Жорди Альбы победный мяч забил форвард «Барсы» Люк де Йонг.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.
После 30 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 60 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).