«Барселона» вырвала победу у «Леванте». В ворота каталонцев поставили три пенальти

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 52-й минуте пенальти в ворота каталонцев реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес. На 56-й минуте арбитр поставил ещё один 11-метровый в ворота «Барсы». К «точке» подошёл нападающий Рохер Марти, который не сумел забить.

На 59-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. На 63-й минуте полузащитник сине-гранатовых Педри вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Гави.

На 83-й минуте хавбек «Леванте» Гонсало Мелеро забил «Барселоне» с 11-метрового. В добавленное ко второму тайму время после передачи Жорди Альбы победный мяч забил форвард «Барсы» Люк де Йонг.