«Барселона» вырвала победу у «Леванте». В ворота каталонцев поставили три пенальти

Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.04
Марсель
Монпелье
20
Футбол. Зарубежный
10.04
Леванте
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
10.04
Торино
Милан
00
Футбол. Зарубежный
10.04
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
30
Футбол. Зарубежный
10.04
Страсбур
Лион
11
Футбол. Премьер-лига
10.04
Ростов
Локомотив
41
Футбол. Зарубежный
10.04
Эльче
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
10.04
Рома
Салернитана
21
Футбол. Зарубежный
10.04
Айнтрахт Ф
Фрайбург
12
Футбол. Зарубежный
10.04
Манчестер Сити
Ливерпуль
22
Футбол. Зарубежный
10.04
Ланс
Ницца
30
Футбол. Первый дивизион
10.04
Балтика
Текстильщик
30
Футбол. Зарубежный
10.04
Эспаньол
Сельта
10
Футбол. Премьер-лига
10.04
Спартак
Арсенал Т
30
Футбол. Зарубежный
10.04
Бохум
Байер
00
Футбол. Первый дивизион
10.04
Волгарь
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Первый дивизион
10.04
Ротор
Краснодар-2
12
Футбол. Первый дивизион
10.04
Факел
Алания
21
Футбол. Зарубежный
10.04
Анже
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
10.04
Брест
Нант
11
Футбол. Зарубежный
10.04
Монако
Труа
21
Футбол. Зарубежный
10.04
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
10.04
Лестер
Кристал Пэлас
21
Футбол. Зарубежный
10.04
Норвич
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
10.04
Венеция
Удинезе
12
Футбол. Зарубежный
10.04
Наполи
Фиорентина
23
Футбол. Зарубежный
10.04
Сассуоло
Аталанта
21
Футбол. Первый дивизион
10.04
Нефтехимик
Торпедо
01
Футбол. Первый дивизион
10.04
Металлург Лп
Олимп-Долгопрудный
00
Футбол. Первый дивизион
10.04
КАМАЗ
Велес
13
Футбол. Зарубежный
10.04
Осасуна
Алавес
10
Футбол. Первый дивизион
10.04
Оренбург
Кубань
13
Футбол. Премьер-лига
10.04
Уфа
Сочи
12
Футбол. Зарубежный
10.04
Бордо
Метц
31
Футбол. Зарубежный
10.04
Дженоа
Лацио
14
Футбол. Первый дивизион
10.04
Енисей
Акрон
32
Футбол. Первый дивизион
10.04
Томь
Спартак-2
10
Футбол. Премьер-лига
10.04
Урал
Крылья Советов
01
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
10.04
Леванте
Барселона
23
10.04
Эльче
Реал Сосьедад
12
10.04
Эспаньол
Сельта
10
10.04
Осасуна
Алавес
10
9.04
Реал
Хетафе
20
9.04
Вильярреал
Атлетик
11
9.04
Мальорка
Атлетико
10
9.04
Кадис
Бетис
12
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» вырвала победу у «Леванте». В ворота каталонцев поставили три пенальти

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Леванте» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 3:2.

Барселона
ЛевантеЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 52-й минуте пенальти в ворота каталонцев реализовал полузащитник Хосе Луис Моралес. На 56-й минуте арбитр поставил ещё один 11-метровый в ворота «Барсы». К «точке» подошёл нападающий Рохер Марти, который не сумел забить.

На 59-й минуте счёт сравнял нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Усман Дембеле. На 63-й минуте полузащитник сине-гранатовых Педри вывел свою команду вперёд, голевой пас отдал Гави.

На 83-й минуте хавбек «Леванте» Гонсало Мелеро забил «Барселоне» с 11-метрового. В добавленное ко второму тайму время после передачи Жорди Альбы победный мяч забил форвард «Барсы» Люк де Йонг.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.

После 30 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 60 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).

Читайте также
Леванте
2:3
Первый тайм: 0:0
Барселона
 От Бауманки до стрип-пластики. Что происходит с Трусовой после Олимпиады
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь