Судья приостановил матч «Лейпцига», чтобы Симакан смог перекусить. Защитник держит пост в Рамадан

Арбитр Бастиан Данкерт приостановил игру 29-го тура «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» в первом тайме, после захода солнца, и защитник хозяев Мохамед Симакан смог поесть во время Рамадана.

Симакан — француз с гвинейскими корнями, он мусульманин и держит пост, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.