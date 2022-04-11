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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Судья приостановил матч «Лейпцига», чтобы Симакан смог перекусить. Защитник держит пост в Рамадан

Судья остановил матч в Бундеслиге, чтобы игрок мог перекусить.

Лейпциг
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Источник: Reuters

Арбитр Бастиан Данкерт приостановил игру 29-го тура «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» в первом тайме, после захода солнца, и защитник хозяев Мохамед Симакан смог поесть во время Рамадана.

Симакан — француз с гвинейскими корнями, он мусульманин и держит пост, во время которого не разрешается есть или пить от восхода до заката.

Мохамед постится, хотя больные, старики, беременные женщины, дети и профессиональные спортсмены могут пользоваться исключением.

В паузу 21-летний футболист употребил энергетический гель и энергетический батончик.

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РБ Лейпциг
3:0
Первый тайм: 3:0
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