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13:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Детский фонд лишил Роналду звания посла после инцидента с юным болельщиком

Одна из ведущих детских благотворительных организаций Великобритании Save the Children дистанцировалась от футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после скандального инцидента с юным фанатом «Эвертона», сообщает The Sun.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AP 2022

В субботу «МЮ» проиграл в гостях «Эвертону» со счетом 0:1. После игры раздосадованный после поражения Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому 14-летним болельщиком. Позднее футболист принес извинения и пригласил фаната на игру на «Олд Траффорд», домашний стадион его команды. Полиция Мерсисайда расследует этот эпизод.

«Организация Save the Children, которая работает над тем, чтобы дети были защищенными, здоровыми и образованными, сообщила The Sun, что Роналду больше не является одним из их послов», — пишет газета.

Роналду был послом Save the Children с 2013 года. В фонде отметили, что сотрудничество прекратилось в июле 2018 года.

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