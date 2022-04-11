Детский фонд лишил Роналду звания посла после инцидента с юным болельщиком

В субботу «МЮ» проиграл в гостях «Эвертону» со счетом 0:1. После игры раздосадованный после поражения Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому 14-летним болельщиком. Позднее футболист принес извинения и пригласил фаната на игру на «Олд Траффорд», домашний стадион его команды. Полиция Мерсисайда расследует этот эпизод.

«Организация Save the Children, которая работает над тем, чтобы дети были защищенными, здоровыми и образованными, сообщила The Sun, что Роналду больше не является одним из их послов», — пишет газета.