«Гомель» выиграл у «Белшины», уступая два мяча в матче чемпионата Беларуси

На 5-й минуте первой половины встречи в Бобруйске Илья Васильев с пенальти открыл счет, еще через 13 минут Дмитрий Гомза забил второй мяч в ворота гомельчан, а незадолго до перерыва Александр Макась, реализовав пенальти, отыграл один гол. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве после удаления Даниила Мирошникова, однако смогли не только выровнять положение, но и выиграть. На 75-й минуте Александр Макась забил свой второй мяч, а потом Ян Аффи в третий раз поразил ворота бобруйчан.

Также сегодня дебютант высшей лиги дзержинский «Арсенал» сыграл вничью с «Витебском» — 0:0.

Лидер турнира борисовский БАТЭ одержал третью подряд крупную победу, разгромив в Могилеве местный «Днепр» со счетом 3:0. В первом тайме мячи забили Владислав Малькевич и Станислав Драгун, а после перерыва последнюю точку поставил Виллюм Виллюмссон. В двух предыдущих турах БАТЭ с таким же результатом победил «Белшину» и мозырскую «Славию». После двух стартовых викторий первые баллы потерял столичный «Энергетик-БГУ», сыгравший вничью со «Слуцком» — 1:1. С таким же результатом завершилась встреча в Минске между чемпионами страны футболистами солигорского «Шахтера» и «Ислочи». Минское «Динамо» в Мозыре одержало волевую победу над «Славией» — 2:1. Гродненский «Неман» с таким же счетом обыграл на своей арене гостей из брестского «Динамо». Футболисты «Минска» одолели у себя дома жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 1:0. Для торпедовцев это третье поражение подряд.

Турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, у которого 9 очков из 9 возможных, по 7 баллов имеют столичные «Динамо», «Энергетик-БГУ» и гродненский «Неман».

В споре лучших бомбардиров впереди узбекский нападающий «Энергетика-БГУ» Бобур Абдихоликов, забивший 4 мяча, на один гол меньше в активе гамбийского форварда «Шахтера» Дембо Дарбо.

Центральной встречей следующего тура станет поединок между «Шахтером» и БАТЭ, который состоится 16 апреля в Солигорске. На старте нового сезона футболисты БАТЭ победили «Шахтер» в матче за Суперкубок Беларуси со счетом 1:0.

Также в 4-м туре встретятся:

15 апреля — «Слуцк» — «Минск».

16 апреля — «Ислочь» — «Неман», «Торпедо-БелАЗ» — «Арсенал», «Динамо» (Минск) — «Белшина».