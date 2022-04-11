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22:17 (мск), источник: Sport24

Экс-футболист «Реала» находится в критическом состоянии после ДТП

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Фредди Ринкон госпитализирован в критическом состоянии после автомобильной аварии, сообщает Marca.

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Машина, в которой ехал Ринкон, столкнулась с автобусом в понедельник в Кали (Колумбия). 55-летнего мужчину с серьезными травмами головы увезли в больницу, его готовят к операции.

Ринкон перешел в «Реал» в августе 1995 года, став первым колумбийцем в истории клуба. За мадридцев он провел 21 матч за два года. Ринкон также поиграл за «Наполи».

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