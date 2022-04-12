«Манчестер Сити» сделал грандиозное предложение по Холанду с € 70 млн комиссионных

Как отмечает источник, «Манчестер Сити» уже отправил грандиозное предложение по игроку дортмундскому клубу — оно включает в себя активацию пункта об отступных в размере € 75 млн, а также € 70 млн комиссионных выплат его агенту Мино Райоле. Самому футболисту будет предложено 5-летнее соглашение с зарплатой в € 30 млн за сезон.