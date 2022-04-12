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09:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Арьен Роббен пробежал 42-километровый марафон, уступив лидеру 69 минут

38-летний известный бывший нидерландский футболист Арьен Роббен принял участие в 42-километровом марафоне в Роттердаме (Нидерланды), в котором уступил лидеру 69 минут. Об этом сообщает Eurosport.de.

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Источник: AFP 2022
«Некоторые говорят мне: “Ты сумасшедший”, но я всего лишь фанат спорта», — сказал Роббен перед стартом.

Роббен прошёл дистанцию вместе с бывшим голландским конькобежцем мирового класса Эрбеном Веннемарсом. «Рядом со мной фантастический кролик. Первые 200 метров я смогу поддерживать его темп, но дистанция немного длиннее», — пошутил Арьен.

Напомним, Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.

В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, после чего прекратил выступления во второй раз.

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