Арьен Роббен пробежал 42-километровый марафон, уступив лидеру 69 минут

«Некоторые говорят мне: “Ты сумасшедший”, но я всего лишь фанат спорта», — сказал Роббен перед стартом.

Роббен прошёл дистанцию вместе с бывшим голландским конькобежцем мирового класса Эрбеном Веннемарсом. «Рядом со мной фантастический кролик. Первые 200 метров я смогу поддерживать его темп, но дистанция немного длиннее», — пошутил Арьен.

Напомним, Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В составе немецкой команды он выиграл Лигу чемпионов. Со сборной Нидерландов становился бронзовым и серебряным призёром чемпионатов мира.