Левандовски хочет перейти в «Барсу», чтобы увеличить шансы на «Золотой мяч». Он всю карьеру мечтал о Ла Лиге
Стало известно, почему Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону».
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Стало известно, почему Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону».
По данным Sky Sport Deutschland, форвард «Баварии» максимально открыт к возможному трансферу. Он на протяжении всей карьеры мечтал поиграть в Ла Лиге. Кроме того, переход в «Барсу» может увеличить его шансы на «Золотой мяч».
Сообщалось, что Левандовски может подписать с каталонцами контракт на 2−3 года с зарплатой 35−40 млн евро в год до налогов. Форвард уже задает знакомым игрокам вопросы об атмосфере в клубе.
Роберт забил 46 голов и отдал 4 передачи в 40 матчах за «Баварию» в этом сезоне.