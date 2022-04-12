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13:17 (мск), источник: Sports.Ru

Левандовски хочет перейти в «Барсу», чтобы увеличить шансы на «Золотой мяч». Он всю карьеру мечтал о Ла Лиге

Стало известно, почему Роберт Левандовски хочет перейти в «Барселону».

Барселона
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Источник: Reuters

По данным Sky Sport Deutschland, форвард «Баварии» максимально открыт к возможному трансферу. Он на протяжении всей карьеры мечтал поиграть в Ла Лиге. Кроме того, переход в «Барсу» может увеличить его шансы на «Золотой мяч».

Сообщалось, что Левандовски может подписать с каталонцами контракт на 2−3 года с зарплатой 35−40 млн евро в год до налогов. Форвард уже задает знакомым игрокам вопросы об атмосфере в клубе.

Роберт забил 46 голов и отдал 4 передачи в 40 матчах за «Баварию» в этом сезоне.

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