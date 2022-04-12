Карточка Месси от Panini продана за сумму более 500 тысяч евро
Коллекционная карточка Panini с изображением легендарного футболиста Лионеля Месси была продана на интернет-аукционе за 522 тысячи евро. Об этом сообщило издание Ole.
Коллекционная карточка Panini с изображением легендарного футболиста Лионеля Месси была продана на интернет-аукционе за 522 тысячи евро. Об этом сообщило издание Ole.
По данным источника, на карточке изображен Месси в футболке сборной Аргентины на чемпионате мира — 2014. Напомним, на том турнире Аргентина дошла до финала, где проиграла Германии (0:1), а Лео был признан лучшим футболистом мундиаля.
Также на прошедшем аукционе была представлена карточка Лионеля Месси в форме «Барселоны» образца сезона 2004/2005. Она была продана за 20 тысяч евро.
Отметим, что в начале апреля УЕФА прекратила сотрудничество с фирмой Panini.