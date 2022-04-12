В «Манчестер Сити» определились с будущим Александра Зинченко

По информации источника, украинский защитник Александр Зинченко попал в список из 25 игроков, которых специалист хочет оставить в команде на следующий сезон. Также тренер «горожан» рассчитывает заключить контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Отмечается, что «Манчестер Сити» может расстаться с форвардом Габриэлем Жезусом, если клуб сможет заполучить желаемых исполнителей.



Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение украинского игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативную передачу.