В «Манчестер Сити» определились с будущим Александра Зинченко
Стали известны планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Стали известны планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы на летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, украинский защитник Александр Зинченко попал в список из 25 игроков, которых специалист хочет оставить в команде на следующий сезон. Также тренер «горожан» рассчитывает заключить контракт с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом. Отмечается, что «Манчестер Сити» может расстаться с форвардом Габриэлем Жезусом, если клуб сможет заполучить желаемых исполнителей.
Напомним, Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение украинского игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Зинченко принял участие в 8 матчах и отдал 1 результативную передачу.