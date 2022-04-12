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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польский клуб разорвал контракт с российским футболистом Башкировым

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. «Заглембе» расторг контракт с российским полузащитником Евгением Башкировым по обоюдному согласию сторон, сообщается на сайте польского футбольного клуба.

Заглембе Л
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Источник: Спорт РИА Новости

Контракт с 30-летним футболистом был рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Спасибо всем, кто пишет много приятных слов. Я очень хочу остаться в команде, быть полезным и радовать вас. Так получилось, что не все связано с моими желаниями. Это были прекрасные два года. Много теплых воспоминаний о Любине. Я встретил много хороших людей и друзей, которые обогатили мою жизнь, показали мне, что есть добро. Были хорошие матчи и не очень. Футбол — самая большая радость для болельщиков и игроков. И так будет всегда. Футбол всегда будет в моем сердце. Надеюсь, мы увидимся снова. Мир всем», — написал Башкиров в Twitter.

Россиянин выступал за клуб из Любина с 2020 года. Всего в составе команды он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. За «Заглембе» выступает российский полузащитник Илья Жигулев.

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