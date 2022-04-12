Польский клуб разорвал контракт с российским футболистом Башкировым

«Спасибо всем, кто пишет много приятных слов. Я очень хочу остаться в команде, быть полезным и радовать вас. Так получилось, что не все связано с моими желаниями. Это были прекрасные два года. Много теплых воспоминаний о Любине. Я встретил много хороших людей и друзей, которые обогатили мою жизнь, показали мне, что есть добро. Были хорошие матчи и не очень. Футбол — самая большая радость для болельщиков и игроков. И так будет всегда. Футбол всегда будет в моем сердце. Надеюсь, мы увидимся снова. Мир всем», — написал Башкиров в Twitter.