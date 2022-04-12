Судебное разбирательство по делу Блаттера и Платини пройдет в июне

Блаттера и Платини обвиняют в мошенничестве на два миллиона швейцарских франков.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.