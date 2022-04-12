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21:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Судебное разбирательство по делу Блаттера и Платини пройдет в июне

Судебное разбирательство по делу экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини состоится в Лозанне с 8 по 20 июня. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на Федеральный уголовный суд Швейцарии.

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Блаттера и Платини обвиняют в мошенничестве на два миллиона швейцарских франков.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американского правосудия швейцарская полиция задержала девять высокопоставленных чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на восемь лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.

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