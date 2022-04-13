Сергей Ташуев возглавил солигорский «Шахтер»
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера солигорского «Шахтера», сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
Шахтер С
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россиянин Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера солигорского «Шахтера», сообщается на сайте белорусского футбольного клуба.
Вместе с 63-летним тренером в команду пришли его помощники Вячеслав Молчанов, Андрей Дмитриев, Валерий Чижов и Владас Мотека.
Ташуев возглавлял «Шахтер» в 2018 и 2019 годах. Под его руководством команда становилась серебряным (2018) и бронзовым (2019) призером чемпионата Белоруссии, а также завоевала кубок страны (2019).
Предыдущим местом работы Ташуева был клуб из Ростовской области «Чайка», который он покинул 24 марта.