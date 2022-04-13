Мать фаната, чей телефон разбил Роналду: «МЮ» повел себя ужасно. Мы отказались от приглашения на матч, дело в руках полиции"
Мать мальчика, телефон которого разбил Криштиану Роналду, недовольна реакцией «МЮ» на инцидент.
Мать мальчика, телефон которого разбил Криштиану Роналду, недовольна реакцией «МЮ» на инцидент.
Форвард «Манчестер Юнайтед» разбил телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре АПЛ (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.
«Юнайтед» повел себя просто ужасно. Если честно, они только ухудшили ситуацию. Если бы кто-то напал на нас на улице, а потом позвал на ужин, то мы бы не согласились. Зачем нам это? Только потому, что это Криштиану Роналду? Словно это мы у него в долгу. Извините, но это не так. Мы любезно отклонили приглашение на матч «Манчестер Юнайтед», потому что Джейк не хочет туда идти и не хочет видеть Роналду. Он довольно ясно дал это понять. Это не мои слова, это слова моего сына. В конце концов, именно о нем идет речь. На него это повлияло сильнее, чем на меня, поэтому я дала ему возможность решать самостоятельно. Он не хочет идти на игру «Юнайтед», он не хочет встречаться с Роналду. Дело в руках полиции. Это все, что я сейчас могу сказать", — заявила Сара Келли.