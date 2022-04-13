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13:36 (мск), источник: Sports.Ru

Мать фаната, чей телефон разбил Роналду: «МЮ» повел себя ужасно. Мы отказались от приглашения на матч, дело в руках полиции"

Мать мальчика, телефон которого разбил Криштиану Роналду, недовольна реакцией «МЮ» на инцидент.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Форвард «Манчестер Юнайтед» разбил телефон 14-летнему болельщику «Эвертона» с аутизмом и диспраксией после поражения манкунианцев в 32-м туре АПЛ (0:1). Позже португалец принес извинения в инстаграме.

«Юнайтед» повел себя просто ужасно. Если честно, они только ухудшили ситуацию. Если бы кто-то напал на нас на улице, а потом позвал на ужин, то мы бы не согласились. Зачем нам это? Только потому, что это Криштиану Роналду? Словно это мы у него в долгу. Извините, но это не так. Мы любезно отклонили приглашение на матч «Манчестер Юнайтед», потому что Джейк не хочет туда идти и не хочет видеть Роналду. Он довольно ясно дал это понять. Это не мои слова, это слова моего сына. В конце концов, именно о нем идет речь. На него это повлияло сильнее, чем на меня, поэтому я дала ему возможность решать самостоятельно. Он не хочет идти на игру «Юнайтед», он не хочет встречаться с Роналду. Дело в руках полиции. Это все, что я сейчас могу сказать", — заявила Сара Келли.

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