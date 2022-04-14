Один из самых талантливых игроков «Барселоны» может перейти в «Вильярреал» летом

Как сообщает El Nacional, трансфер может произойти уже в грядущее трансферное окно. 22-летний испанец недоволен количеством игрового времени в «Барселоне» и хочет получать больше игровой практики.

В сезоне-2021/22 Пуч забил 1 гол в 14 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро.