Экс-футболист «Реала» скончался после автомобильной аварии

Экс-футболист скончался от травм, полученных в результате ДТП. Напомним, 11 апреля автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия). Фредди отвезли в реанимацию, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу, но их травмы оказались менее серьёзными.