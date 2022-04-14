Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Аталанта
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Лестер
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Брага
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
22:00
Славия Пр
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Марсель
Футбол. Еврокубки
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
Футбол. Еврокубки
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
11.04
Райо Вальекано
Валенсия
11
10.04
Леванте
Барселона
23
10.04
Эльче
Реал Сосьедад
12
10.04
Эспаньол
Сельта
10
10.04
Осасуна
Алавес
10
9.04
Реал
Хетафе
20
9.04
Вильярреал
Атлетик
11
9.04
Мальорка
Атлетико
10
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-футболист «Реала» скончался после автомобильной аварии

Сегодня, 14 апреля, бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон ушёл из жизни в возрасте 55 лет, информирует ESPN Futbol Argentina в «Твиттере».

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Экс-футболист скончался от травм, полученных в результате ДТП. Напомним, 11 апреля автомобиль, в котором находился Ринкон, столкнулся с автобусом в Кали (Колумбия). Фредди отвезли в реанимацию, где врачи до последнего боролись за его жизнь. Водитель и пассажиры автобуса также были доставлены в больницу, но их травмы оказались менее серьёзными.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ринкон защищал цвета «Реала» с 1995 по 1996 год. В ходе своей карьеры, которая длилась с 1986 по 2004 год, экс-хавбек также выступал за «Наполи» и ряд колумбийских и бразильских клубов. В сборную Колумбии он вызывался с 1990 по 2001 год.

 От Бауманки до стрип-пластики. Что происходит с Трусовой после Олимпиады
Медведева поразила фанатов на видео с откровенной фотосессии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь