Медицинский персонал Марадоны хотят обвинить в убийстве по неосторожности

Прокуратура заявляет, что восемь медицинских работников, отвечающих за здоровье Марадоны, проявили халатность, оставили его без помощи и бросили «на произвол судьбы». По версии прокуратуры, подсудимые «были инициаторами беспрецедентного, совершенно неадекватного и безрассудного лечения на дому» и якобы занимались импровизацией во время лечения.

Сторона защиты должна представить свои аргументы и может потребовать прекращения дела.

Обвиняемым, в число которых входят нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачев и психолог Карлос Диас, грозит от 8 до 25 лет тюрьмы, если они будут признаны виновными. Обвинения основаны на выводах экспертной комиссии.

Ранее стало известно, что медицинская экспертная комиссия, созданная для расследования смерти Марадоны, подготовила доклад для отправки в судебные органы. В докладе действия медицинской бригады, ответственной за Марадону, были признаны неадекватными, недостаточными и неосторожными. По мнению комиссии, Марадоне не был обеспечен нужный уход и лечение, что могло привести к смерти. Кроме того, медики установили точное время смерти экс-футболиста — во время попытки его реанимировать он был мертв уже несколько часов.