Руководство «Ювентуса» приняло решение о будущем Массимилиано Аллегри
Руководство «Ювентуса» приняло решение не увольнять Массимилиано Аллегри по окончании сезона, сообщает Tuttosport.
Руководство «Ювентуса» приняло решение не увольнять Массимилиано Аллегри по окончании сезона, сообщает Tuttosport.
По мнению руководства, несмотря на то что результаты команды схожи с результатами в прошлом сезоне, когда командой руководил Андреа Пирло, руководство заметило положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации.
Также отмечается, что увольнение тренера будет невыгодно для «Ювентуса» в финансовом плане, поскольку прошлым летом специалист подписал контракт на 4 года с зарплатой € 7 млн.
Под руководством Аллегри «Ювентус» выдал серию из 16 игр без поражений, прерванную только поражением от «Интера» в матче 31-го тура Серии А (0:1).
«Интер» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих «Наполи» и «Милана» на три очка и имея игру в запасе. «Ювентус» с 59 очками остался на четвёртом месте турнирной таблицы.