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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Ювентуса» приняло решение о будущем Массимилиано Аллегри

Руководство «Ювентуса» приняло решение не увольнять Массимилиано Аллегри по окончании сезона, сообщает Tuttosport.

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Источник: AP 2022

По мнению руководства, несмотря на то что результаты команды схожи с результатами в прошлом сезоне, когда командой руководил Андреа Пирло, руководство заметило положительные изменения и тенденцию к улучшению ситуации.

Также отмечается, что увольнение тренера будет невыгодно для «Ювентуса» в финансовом плане, поскольку прошлым летом специалист подписал контракт на 4 года с зарплатой € 7 млн.

Под руководством Аллегри «Ювентус» выдал серию из 16 игр без поражений, прерванную только поражением от «Интера» в матче 31-го тура Серии А (0:1).

«Интер» набрал 63 очка и занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место, отставая от лидирующих «Наполи» и «Милана» на три очка и имея игру в запасе. «Ювентус» с 59 очками остался на четвёртом месте турнирной таблицы.

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