Киевское «Динамо» выгнало футболиста, оказавшегося сыном чиновника из ЛНР

«Динамо» стало известно, что 18-летний Уваров является сыном заместителя главы комитета народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Максима Уварова, который находится в базе украинского сайта «Миротворец».

«Мы не одобряем “сталинские методы”, в которых сын отвечает за своего отца, однако после получения и проверки информации руководством клуба был задан конкретный вопрос игроку о принадлежности его отца к военным структурам сепаратистов, Уваров не сразу дал положительный ответ! Клуб возмущен поведением своего футболиста в укрытии недопустимых фактов и решил немедленно расторгнуть контракт с этим игроком», — говорится в сообщении.