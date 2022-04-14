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20:23 (мск), источник: Sport24

В Аргентине завершилось расследование смерти Марадоны. 8 медикам грозит тюремный срок

В Аргентине завершилось расследование смерти легенды «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадоны.

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Источник: Sport24

Восемь медиков обвиняются в непредумышленном убийстве по халатности, поскольку, как посчитало следствие, смерть чемпиона мира 1986 года можно было предотвратить. Обвнения предъявлены восьми медикам, в том числе нейрохирургу Леопольдо Луке, психиатру Агустине Косачов и шести другим членам медбригады. Им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 25 лет.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. У него случилась остановка сердца и легочная эмболия. Экс-футболист незадолго до смерти был выписан из больницы после операции в ноябре и должен был находиться под пристальным наблюдением бригады медиков. Семья и друзья умершего утверждают, что медработники нерегулярно наблюдали за Марадоной.

Все они обвиняются в непредумышленном убийстве по халатности врачей с возможным тюремным заключением на срок от пяти до 25 лет.

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