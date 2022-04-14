Директор «Челси» и партнер Абрамовича Тененбаум попал под санкции Великобритании

Санкции были введены против бизнесменов Дэвида Давидовича и Евгения Тененбаума. Тененбаум также входит в совет директоров «Челси».

"Эти санкции были согласованы с действиями, предпринятыми властями Джерси ранее на этой неделе, чтобы наложить официальный приказ о замораживании активов, предположительно связанных с самим Абрамовичем на сумму более 5 миллиардов фунтов стерлингов.