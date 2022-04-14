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14 апреля, источник: Чемпионат.com

Ярослав Ракицкий впервые в карьере спел гимн Украины перед матчем

Бывший защитник петербургского «Зенита» Ярослав Ракицкий спел гимн Украины перед благотворительным матчем «Шахтёра» с «Легией».

Шахтер Д
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Источник: Чемпионат.com

Недавно футболист прибыл в расположение донецкой команды, которая проводит сбор на тренировочной базе сборной Турции в рамках ряда благотворительных игр.

Украинские СМИ отметили, что это первый случай, когда Ракицкий исполняет гимн страны перед матчем. Ранее он всегда молчал, даже перед играми сборной Украины.

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.

Ранее СМИ писали, что Ярослав может стать игроком греческого АЕКа или одного из турецких клубов.

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