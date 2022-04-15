Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Олимп-Долгопрудный
Балтика
02
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
Ахмат
Футбол. Зарубежный
20:00
Специя
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Бетис
Футбол. Зарубежный
22:00
Милан
Дженоа
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
10.04
Манчестер Сити
Ливерпуль
22
10.04
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
20
10.04
Лестер
Кристал Пэлас
21
10.04
Норвич
Бернли
20
9.04
Астон Вилла
Тоттенхэм Хотспур
04
9.04
Арсенал
Брайтон
12
9.04
Саутгемптон
Челси
06
9.04
Уотфорд
Лидс
03
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:31 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Нападающий «Ливерпуля» летом бесплатно перейдет в «Милан»

Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги согласовал четырехлетний контракт с «Миланом», по которому он будет получать 3,5 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

Ливерпуль
МиланЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

У нападающего сборной Бельгии летом истекает контракт с английским клубом, так что Ориги достанется «Милану» бесплатно.

По данным источника, 26-летний Ориги отклонил три предложения — от английских «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», а также от немецкого «Байера».

Ориги сложно выиграть конкуренцию у других нападающих «Ливерпуля». Зимой клуб приобрел у «Порту» колумбийца Луиса Диаса, так что бельгиец окончательно лишился места в составе. В нынешнем сезоне Ориги принял участие лишь в пяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), забив два мяча. Еще 10 матчей он провел за клуб в других турнирах, где отличился трижды.

Бельгиец подписал контракт с «Ливерпулем» в 2014 г. После этого он побывал в аренде во французском «Лилле» и немецком «Вольфсбурге». За сборную Бельгии Ориги провел 32 матча и забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 млн евро.

«Милан» собирается усилить атаку не только за счет подписания Ориги. В трансферных планах клуба, лидирующего в Серии А, подписание контракта с 23-летним форвардом «Сассуоло» Джанлукой Скамаккой, который забил в нынешнем сезоне чемпионата 13 мячей.

 Признает ЛНР, ДНР и Курдистан, провела ЧМ в Абхазии, игнорирует политику и многим заменяет ФИФА
Сделка недели: компания Topps будет выпускать наклейки для Евро вместо Panini
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь