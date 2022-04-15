Нападающий «Ливерпуля» летом бесплатно перейдет в «Милан»

У нападающего сборной Бельгии летом истекает контракт с английским клубом, так что Ориги достанется «Милану» бесплатно.

По данным источника, 26-летний Ориги отклонил три предложения — от английских «Ньюкасла» и «Кристал Пэлас», а также от немецкого «Байера».

Ориги сложно выиграть конкуренцию у других нападающих «Ливерпуля». Зимой клуб приобрел у «Порту» колумбийца Луиса Диаса, так что бельгиец окончательно лишился места в составе. В нынешнем сезоне Ориги принял участие лишь в пяти матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), забив два мяча. Еще 10 матчей он провел за клуб в других турнирах, где отличился трижды.

Бельгиец подписал контракт с «Ливерпулем» в 2014 г. После этого он побывал в аренде во французском «Лилле» и немецком «Вольфсбурге». За сборную Бельгии Ориги провел 32 матча и забил три мяча. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 млн евро.